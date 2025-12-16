«Решения по делу вызвали большой общественный резонанс». Что случилось в суде с квартирой Ларисы Долиной?

Эксперты Международной ассоциации юристов и консультантов (МАЮК) представили Верховному суду РФ особое правовое заключение, в котором раскритиковали решения нижестоящих инстанций по резонансному делу о квартире певицы Ларисы Долиной.

По мнению авторитетной организации, суды допустили существенное процессуальное нарушение, постановив вернуть недвижимость продавцу, но освободив покупательницу — Долину — от обязанности компенсировать ее стоимость.

Как сообщает «Коммерсант», документ, известный как «письмо друзей суда», был направлен 15 декабря. Его цель — оказать содействие правосудию в преддверии заседания гражданской коллегии ВС, которая сегодня должна рассмотреть кассационную жалобу Полины Лурье. Последняя требует признать сделку недействительной. МАЮК же указывает, что такая позиция судов, оставляющая одну сторону без имущества, а другую — без денег, искажает саму суть восстановления справедливости и создает опасный прецедент, выходящий за рамки принципов эквивалентности и добросовестности.

Ранее сообщалось о том, что Верховный суд определит судьбу квартиры Долиной в Хамовниках.