Решено взять измором: Израиль полностью прекращает подачу электричества в сектор Газа

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата.

«Я подписал указ, предписывающий энергетической компании прекратить подачу электроэнергии в сектор Газа. Того, что было, больше не будет», — проинформировал Кац в соцсети X.

Помимо этого стало известно, что израильская военная авиация нанесла ряд ударов по двум многоэтажкам в секторе Газа, которые, как считают у руководстве ЦАХАЛ, использовались боевым крылом ХАМАС для дислокации боевиков.

Ранее сообщалось, что ливанская группировка «Хезболла» готова открыть второй фронт и ввести своих боевиков на территорию Израиля на помощь ХАМАС.