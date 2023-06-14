Решетников заявил, что Россия заинтересована в свободной торговле с Алжиром

По словам министра экономического развития Российской Федерации, страна рассматривает возможность развития сотрудничества и принятия соглашения, касающегося свободной торговли. Об этом пишет издание «Экономика сегодня»

Недавно прошел Российско-алжирский бизнес-форум, в рамках которого было выдвинуто заявление Максима Решетникова о том, что Алжир является пользователем торговых преференций Евразийского экономического союза (ЕАЭС). А также то, что в таком случае РФ готова оказать содействие в подписании договора о свободной торговле, проводя консультации в сообществе.

Согласно предоставленным Решетниковым данным, экспорт отечественной агропродукции вырос в два раза. Противовоспалительные препараты алжирская сторона получает от «Биоката», а инсулин выпускается благодаря «Герофарму».