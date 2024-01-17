«Решил поиграть в криминального босса»: белгородских «боевых шмелей» предложили отправить на СВО

В Белгороде поймали 17-летнего гражданина Азербайджана Эмиля Г., главаря банды «боевых шмелей», избивающей местных жителей ради видео для соцсетей. Причина — нелюбовь к русским, пишут СМИ.

Политолог Сергей Разгуляев заявил, что зачинщику следует дать наиболее серьезное наказание.

«Мальчик решил поиграть в криминального босса, вырос. Значит, дорос и до тюрьмы и максимально жесткого наказания», — рассказал эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Остальных преступников, которым уже исполнилось 18 лет, по его мнению, необходимо отправлять в зону СВО.

«Под конвоем — и в военкомат на медкомиссию. Если годны к службе — на СВО. Там им будет, чем заняться на благо Родины. Выплеснут энергию на врага, искупят вину перед страной и всеми пострадавшими от их рук», — подчеркнул эксперт, добавив, что зарплату виновных следует удерживать в счет компенсации пострадавшим.

Похожего мнения придерживается и правовед, профессор Финансового университета при правительстве РФ Артемий Рожнов. Он отметил, что главаря и всех «шмелей», избивающих людей, нужно привлечь к ответственности по всей строгости УК РФ.

«Суд обязательно должен учесть и националистические мотивы со стороны главаря. Экстремизм в форме русофобии необходимо карать максимально жестко. Остальных следует отправить на службу в ВС РФ по месту жительства — на Белгородчину. Регион сегодня, по сути, является зоной боевых действий. Это быстро им выбьет дурь из головы и привьет правильные жизненные ценности», — подытожил Рожнов.

По мнению психолога Сергея Костеренко, работа на фронте действительно могла бы перевоспитать «шмелей».

«Как сказал накануне президент РФ Владимир Путин, у тех, кто прошел горнило СВО, жизненные приоритеты выстраиваются по-другому. Столкновение с риском для жизни действительно приводит к изменениям в человеке. Ложные приоритеты отбрасываются, как шелуха, и остается то, что поможет выжить в условиях реальной опасности», — подчеркнул эксперт.

Ранее правоохранители задержали пятерых подозреваемых в нападениях на прохожих.