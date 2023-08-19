«Решил пойти по его стопам»: друг бойца СВО пошел в армию вслед за ним

Боец спецоперации, младший сержант Иван Алышев был настоящим патриотом. Он жил в российской глубинке, чтобы однажды подняться и поехать на Донбасс, борясь с нацизмом и несправедливостью. Бойца помнят и в Казахстане, и в Удмуртии.

Друг и сослуживец Ивана Антон С. познакомился с Алышевым еще в студенческие годы, в 2011 году. Потом общение постепенно сошло на нет.

«Ваню призвали в армию в ВДВ, а потом и меня. В дальнейшем он поступил на военную службу по контракту, а затем и я решил пойти по его стопам. Приехал в воинскую часть. Меня поместили в расположение танковой роты. Утром сказали: «Приедет старшина, определит тебе место, получишь форму». Утром пришел Иван», — улыбается С., вспоминая встречу с давним знакомым.

Оба парня были удивлены. На тот момент Иван исполнял обязанности старшины роты. Друзья стали служить в одном подразделении, и так было три года.

«Иван был командиром танка, он многому меня научил по танковому делу, всегда помогал по службе, никогда не отказывал. В трудную минуту всегда мог поддержать советом и словом. В свободное от службы время мы собирались, жарили шашлык, ходили на рыбалку. В отпуск уходили вместе», — говорит Антон журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

За месяц до СВО прошла ротация личного состава, и Ивана Алышева перевели в другую роту. Антон больше не увидел своего друга: 20 марта 2022 года тот героически погиб. Алышев попал под минометный обстрел и не смог укрыться.

О том, как сложилась судьба Ивана, читайте в нашем материале.