Ресторан вместо скамьи: экс-глава правительства российского региона сорвал 252-й суд

Судебное разбирательство по делу бывшего председателя правительства Кузбасса Вячеслава Телегина превратилось в бесконечную сагу. Как пишет VSE42.Ru со ссылкой на Mash, очередное заседание не состоялось, и счет отложенных слушаний перевалил за 250. Пока Фемида терпеливо ждет, фигурант громкого уголовного дела о хищении бюджетных средств, по информации из открытых источников, ведет вполне вольготный образ жизни, не особенно стесняясь условий домашнего ареста.

Бывшему высокопоставленному чиновнику вменяют 30 эпизодов мошенничества. По версии следствия, в бытность главой администрации Ленинск-Кузнецкого округа Телегин организовал схему хищения средств при заключении муниципальных контрактов на благоустройство и прокладку инженерных сетей. Ущерб городскому бюджету оценивается примерно в 70 миллионов рублей.

Однако рассмотрение дела по существу никак не начнется. Заседания переносятся с завидной регулярностью с начала 2024 года. Причины каждый раз одни и те же — неявка адвокатов или самого подсудимого, который регулярно берет больничные. Только с начала 2026 года слушания отменяли уже несколько десятков раз, а общее количество сорванных заседаний достигло 252.

Показательно, что, по данным СМИ, большую часть процессов откладывали по неким «другим основаниям», что вызывает вопросы у наблюдателей. При этом сам Телегин, как утверждается, чувствует себя превосходно. Он якобы регулярно посещает собственный ресторан «Загреб», где обедает, выезжает на загородную заимку, проводит деловые встречи и прогуливается за пределами своего участка, нарушая тем самым условия домашнего ареста.

Особое недоумение вызывает тот факт, что имущество семьи экс-чиновника до сих пор не арестовано. По имеющимся данным, клан Телегиных владеет впечатляющими активами: торговым центром «Ярмарка», гостиницей «Заря», офисным зданием, гаражным комплексом и тремя коттеджами — два в Ленинске-Кузнецком и один в Кемерове.

Остается открытым вопрос: сколько еще раз суд отложит заседание и когда экс-главе правительства все же придется предстать перед правосудием, а не наслаждаться благами, нажитыми, по версии следствия, за счет бюджета.

Ранее сообщалось, что у экс-министра здравоохранения Кузбасса конфисковали имущество.