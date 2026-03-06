Особняк, BMW X6, 10 элитных часов и 21 млн наличными: у экс-министра здравоохранения Кузбасса конфисковали имущество

Бывший высокопоставленный чиновник из Кемеровской области лишился богатства, которое не смог объяснить. Центральный районный суд Кемерова удовлетворил иск прокуратуры и обратил в доход государства имущество Дмитрия Беглова, занимавшего ранее пост министра здравоохранения региона. Об этом проинформировала пресс-служба надзорного ведомства, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным ведомства, экс-министр лишился просторного особняка площадью более 256 квадратных метров, престижного внедорожника BMW X6, коллекции из 10 дорогих наручных часов, драгоценного кольца, дизайнерской сумки и суммы наличных — свыше 21 млн руб. Общая стоимость изъятого достигла 100 млн руб.

Прокуратуре удалось убедить суд: чиновник не имел законных источников дохода, которые позволили бы ему накопить такую роскошь. Все эти приобретения признаны неподтвержденными и обращены в казну.

«При этом его официальные доходы не позволяли приобрести законным путем данное имущество и предметы роскоши», — сообщил телеграм-канал прокуратуры Кемеровской области — Кузбасса.

По данным издания, 10 июня 2025 года экс-министра задержали по подозрению в получении взятки. Свой пост он покинул за несколько дней до этого — 6 июня. В суде при избрании меры пресечения Беглов частично признал вину.

По информации издания, незадолго до задержания министра под домашний арест отправили директора одной из медицинских компаний, которого подозревают в даче взятки высокопоставленному чиновнику. Спустя полгода уголовное дело в отношении экс-министра, уже лишившегося состояния из-за неподтвержденных доходов, все еще находится в стадии расследования.

