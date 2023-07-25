Ресторатор Качалова назвала последствия роста пошлин на вино из «недружественных» стран

В России увеличены пошлины на алкогольные напитки из «недружественных» государств. По словам ресторатора Жени Качаловой, в любом случае не останутся без хорошего вина. Об этом сообщает Life.ru .

Она подчеркнула, что всегда будут российские альтернативы вину из данных стран. В качестве примера она привела крымские вина, не уступающие по вкусу импортным.

По мнению эксперта, завышенная стоимость отечественных вин связана с тем, что российское виноделие находится вначале своего пути, и производство не налажено так, как за рубежом.