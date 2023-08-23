Ретроградный меркурий: чему уделить внимание, от чего воздержаться и как удачно начать новый учебный год

С 23 августа по 15 сентября Меркурий будет находиться в ретроградной фазе. Это явление происходит раз в три или четыре года. В этот раз непростой период придется на начало учебы студентов и школьников.

Астролог Искра Бозон рассказала, чем опасна ретроградная фаза Меркурия для учащихся.

«В это время наблюдается сложность в усвоении новых знаний, невнимательность, а значит, увы, и ошибки в расчетах, письме, подставы со стороны памяти и тому подобное», — рассказала астролог корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В этот период она посоветовала отказаться от новых начинаний в рабочей сфере, переездов, серьезных медицинских вмешательств, а также от подписания важных документов. Не стоит и давать важных обещаний. Велика вероятность, что сдержать их не получится.

А вот возобновление и поддержание старых связей пройдет как по маслу, отметила Бозон. В этот период будет проще найти утерянные контакты. Успешно пройдет и завершение начатых ранее дел. Особое внимание эксперт порекомендовала уделить расчистке пространства от всего лишнего — старых вещей и исчерпавших себя отношений.

Также Искра Бозон также дала совет преподавателям.

«Правильно сделают те учителя, которые уделяет первые 2 недели сентября повторению уже пройденного материала — для этого просто создан этот период», — заключила астролог.

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