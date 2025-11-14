Ретроградный Меркурий снова «обвинили», а ученые разоблачили виновника

Очередная фаза так называемого ретроградного Меркурия вновь обсуждается в Сети, однако специалисты подчеркивают, что явление не несет реального влияния на состояние человека. По словам исследователей, видимое «движение назад» планеты обусловлено разницей орбитальных скоростей Земли и Меркурия, сообщает 1obl .

Меркурий завершает оборот вокруг Солнца за 88 дней, тогда как Земля делает это за 365 дней. При определенном расположении планет наблюдателю создается впечатление торможения и обратного движения небесного тела. Ученые называют это оптическим эффектом, связанным с особенностями геометрии траекторий.

Представители научного сообщества отмечают, что нет данных, подтверждающих воздействие визуального эффекта на биохимические процессы в мозге, работу нервной системы или эмоциональные реакции человека.

Эксперты также указывают, что слабое магнитное поле Меркурия не достигает Земли и не способно оказывать физическое влияние на ее поверхность или жителей.

Ранее сообщалось, что пролетевшее над Подмосковьем загадочное НЛО упало в Новгородской и Тверской областях.