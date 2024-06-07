Рецензия Properm.ru: создатели «Фуриоса» слишком растянули историю главной героини

Григорий Ноговицын делится своим мнением о фильме. После выхода известной картины Джорджа Миллера «Безумный Макс: Дорога ярости», приквелом которого является «Фуриоса», зрители ожидали чего-то сверхъестественного. Однако их ожидания не совпали с реальностью.

«И вот «Фуриоса», наконец, вышла и… провалилась в прокате. С грохотом и треском фуры, врезающей в стену на полном ходу», — отметил автор материала.

События всех частей «Дороги ярости» происходили в течение нескольких дней. В «Фуриосе» сценаристы решили показать зрителям историю длиною в несколько лет. Это стало их главной ошибкой. Многим было сложно высидеть практически два часа, наблюдая, как воительница росла, как убили ее мать, как она оказалась в Пустоши, как потеряла руку. Рассказ монотонный и скучный. После предыдущих частей, где события развивались быстро, зрители испытали разочарование.

«И вот вроде бы все на месте — актеры многозначительно молчат, Крис Хемсворт убедительно кривляется, машины гонят, всё взрывается, шумит, стреляет. Всюду кровь, грязь и пыль», — пишет автор рецензии.

Претензии есть и к качеству графики. Автор рецензии удивляется, как получивший «Оскар» за анимированный на компьютере мультфильм о танцующих пингвинах Миллер мог допустит выход фильма с такой графикой. Это не позволило зрителям испытать эффект реального присутствия.

Провал в прокате приводит к финансовым убыткам, поэтому ожидать продолжения этой истории не стоит. Миллеру уже исполнилось 79 лет. Хватит ли ему сил и возможности снять крутое продолжение «Дороги ярости» неизвестно. От этого поклонникам еще печальнее, ведь историю о безумном Максе завершили так непрофессионально.

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