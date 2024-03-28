Режиссер Мульменко раскрыла секреты съемок «Фрау»

Режиссер рассказала, что с детства ей были интересны люди, которые на нее не были ничем похожи. Просыпался интерес, что необычного в собеседнике, как он реагирует на разные ситуации и что намерен предпринять в том или ином случае. Так и появились влюбленные герои «Фрау», которые совершенно разные. Любовь Мульменко не скрывает, что преследовала и другой интерес. Фильмы, в которых происходит конфликт интересов, всегда востребованы публикой.

Режиссер рассказала, почему отдает предпочтение непрофессиональным артистам.

«Это случайность, и даже отчасти вынужденность. Сначала я в Сербии не смогла найти актера, который подходил на роль Неши. И на свой страх и риск взяла неактера. А потом то же самое произошло на кастинге «Фрау». Я честно отсмотрела очень много актеров, но когда в конце пришел Вадик (солист группы OQJAV — Вадик Королев), он оказался лучше всех», — рассказала в интервью Properm.ru режиссер Любовь Мульменко.

Сложность во время съемок заключается в том, чтобы непрофессиональные артисты и коллеги с образованием были примерно на одном уровне.

Фильм «Фрау» начали называть сказкой с подачи режиссера.

«Организаторы фестиваля «Маяк», где фильм показывали в первый раз, попросили написать пару строчек для каталога. Мне очень не хотелось, чтобы люди смотрели «Фрау» как реалистичную драму, и я решила дать подсказку, намекнуть на условность происходящего. Поэтому я написала так: «Мы сняли сказку — смешную и печальную». И критики это подхватили. Я даже немного пожалела, что вбросила это слово, потому что по некоторым рецензиям кажется, что «Фрау» — чуть ли не «Красная Шапочка». А это, конечно, не так. Это сказка в том смысле, что там какие-то вещи утрированы. Даже на уровне композиции кадра все очень выстроенное, симметричное и чуть-чуть преувеличенное по сравнению с реальностью, — рассказала собеседница Properm.ru.

Просмотр фильма «Фрау», который вышел в прокат с 14 марта, постоянно создает ощущение, что человек находится в мире кино. Не было задумки создать реальный мир.

Несмотря на то, что фильм о любви, эта тема лишь приманка. Режиссер поднимает философский вопрос: «Есть ли у человека право выбора». А если есть, то как он им воспользуется в конкретной ситуации.

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