Рецепт легендарной «пьющей» баранки возродили в подмосковном Зарайске

В подмосковном Зарайске успешно воссоздали старинный рецепт «пьющей» баранки — уникального хлебобулочного изделия, способного интенсивно впитывать жидкость при погружении в чай.

Работу по возрождению исторического продукта возглавил бренд-шеф пекарни «Зарайская баранка» Максим Зиневич.

Как пояснил специалист, технологический процесс занял несколько месяцев и потребовал адаптации старинных методов приготовления к современным условиям.

Ключевыми особенностями производства стали использование заварного теста и метода холодного брожения, что делает готовое изделие более вкусным и легкоусвояемым.

Первые образцы были представлены на фестивале Достоевского, причем изначально баранка пропитывалась апельсиновым сиропом, но впоследствии от этой практики отказались в пользу сухого варианта.

Ассортимент пекарни постоянно расширяется — появились ржано-пшеничная баранка с тмином и кориандром, а также вариант с укропом и чесноком, созданный по просьбе подписчиков в социальных сетях.

Зиневич подчеркнул, что современная версия представляет собой не точную реконструкцию, а творческое переосмысление традиций с уважением к историческому наследию города.