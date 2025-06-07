Рецидивист на Урале насильно удерживал россиянку, выводив ее на балкон с ножом у горла

В городе Каменск-Уральский сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Он удерживал в своей квартире 29-летнюю женщину против её воли и угрожал ей ножом. Об этом стало известно от Александра Шульги, старшего помощника руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области.

В разговоре с «Лента.ру» Шульга сообщил, что преступник живёт вместе с гражданской женой уже около пяти лет. У них двое детей. Ранее он уже привлекался к ответственности за кражу, грабёж и насилие.

Согласно информации, полученной в ходе расследования, инцидент произошёл в первой половине дня 7 июня в жилом здании, расположенном на улице Каменской. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, удерживал свою партнёршу в квартире, угрожая ей ножом и не позволяя покинуть помещение.

Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия, преступник несколько раз вывел жертву на балкон, угрожая ей ножом, который был приставлен к её горлу.

В подходящий момент женщина смогла освободиться, а её обидчика, ранее совершавшего преступления, задержали сотрудники правоохранительных органов. Мужчина пытался воспрепятствовать задержанию, поэтому к нему были применены специальные средства.

В отношении гражданина, родившегося в 1994 году, было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 127 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает ответственность за незаконное лишение свободы с использованием предметов, которые могут быть использованы в качестве оружия.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске трое мужчин поколотили палками съемочную группу «РЕН ТВ».