В Новосибирске трое мужчин поколотили палками съемочную группу «РЕН ТВ»

В Новосибирске трое мужчин напали на съемочную группу телеканала «РЕН ТВ», используя палки в качестве оружия. Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел Российской Федерации Ирина Волк в своем аккаунте в социальных сетях.

По её словам, все участники драки уже задержаны и доставлены в отделение для выяснения обстоятельств. Причины нападения на журналистов пока не сообщаются.

«Мои новосибирские коллеги разбираются в обстоятельствах нападения на съемочную группу телеканала „РЕН ТВ“ в Дзержинском районе города Новосибирска. Трое жителей одного из домов по улице Караваева, вооружившись палками, напали на журналистов, выполнявших редакционное задание. Правонарушители доставлены в отдел полиции № 5 „Дзержинский“ УМВД по городу Новосибирску», — написала Волк.

Она подчеркнула, что в отношении мужчин проводится расследование, по итогам которого будет вынесено процессуальное решение.

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