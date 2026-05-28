Рецидивист в Якутии получил 18 лет колонии за двойное убийство из ревности

В Якутии суд вынес приговор рецидивисту, зверски расправившемуся с бывшей сожительницей и ее новым партнером. Как сообщили « Ленте.ру » в объединенной пресс-службе судов региона, Верховный суд Республики Саха назначил виновному 18 лет лишения свободы в колонии особого режима. Кроме того, с осужденного взыскали свыше двух миллионов рублей — в счет компенсации морального вреда и материального ущерба потерпевшей стороне.

Трагедия произошла в январе в Мегино-Кангаласском районе. По материалам дела, ранее судимый местный житель, будучи пьяным, забрался в квартиру экс-возлюбленной через открытую форточку. Застав женщину в постели с другим мужчиной, он набросился на них с якутским ножом и нанес около полусотни ударов. От полученных ранений оба скончались на месте.