Reuters: Белый дом разослал украинцам письма с приказом уехать из США

Администрация Белого дома по ошибке направила гражданам Украины уведомления с требованием покинуть территорию Соединённых Штатов, о чем сообщает агентство Reuters.

В сообщениях сообщается, что статус беженцев у адресатов был отозван. Людям предоставили семь дней на то, чтобы покинуть страну, иначе «федеральные власти будут их разыскивать». Число украинцев, получивших такие уведомления, не уточняется.

«Если вы немедленно не покинете Соединенные Штаты, вы подвергнетесь потенциальным действиям правоохранительных органов, которые приведут к вашей высылке из Соединенных Штатов… Не пытайтесь остаться в США» — говорится в письме.

Представители правительства США сообщили, что все упомянутые сообщения были отправлены по недоразумению.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что администрация Трампа рассматривает возможность лишить статуса пребывания около 240 тысяч граждан Украины. Украинских беженцев призвали не ждать привилегий от Белого дома.