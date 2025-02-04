Украинских беженцев призвали не ждать привилегий от администрации Трампа

Украинским беженцам, которые собираются остаться в США, не стоит надеяться на какие-то особые привилегии при новой власти, заявила РИА Новости американский адвокат, глава NationalCapital Legal Services Елизавета Крюкова.

Напомним, что в США сейчас приостановлена программа Uniting for Ukraine (U4U), которая позволяла украинцам легально оставаться на территории страны. Таким образом, граждане Украины, которые получили разрешения на въезд в США, теперь получают уведомления о том, что они аннулированы.

Те, кто уже прибыл в США, могут оставаться здесь до тех пор, пока позволяют соответствующие документы.

Крюкова обратилась к украинцам с призывом быть бдительными и избегать любых нарушений закона, чтобы не столкнуться с проблемами.

Ранее сообщалось о том, что чуть больше трети украинских беженцев в Германии изъявили желание вернуться домой по окончании СВО.