Reuters: российские беспилотники за ночь обесточили более 400 украинских городов
Фото: [соцсети]
Армия России в ночь на воскресенье, 19 ноября, провела мощнейшую анаку на энергообъекты соседней Украины, сообщает Reuters со ссылкой на украинские источники.
Отмечается, что российские дроны атаковали знаковые объекты энергетической инфраструктуры Украины, оставив без света жителей сотен украинских городов.
«Российские беспилотники нанесли удары по инфраструктурным объектам на Украине. В результате нападения привело к отключениям электроэнергии в более чем 400 городах и селах на юге, востоке и севере страны», — приводится в публикации агентства.
При этом официального подтверждения данной информации пока не было как с украинской стороны, так и со стороны Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что в Киеве ночью 19 ноября неспокойно, украинскую столицу атакуют ударные беспилотники.