Reuters: спутник КНДР сделал снимки Белого дома, Пентагона и военной базы США с авианосцами

Выведенный недавно на околоземную орбиту разведывательный спутник Северной Кореи уже сделал несколько снимков стратегически важных объектов в США, передает Reuters.

Отмечается, что Пхеньян заполучил сделанные максимально близко и точно фотографии Белого дома, Пентагона, а также стоящих на приколе на военно-морской базе в Норфолке авианосцев США. Со снимками уже успел ознакомиться гидер КНДР Ким Чен Ын, сообщает агентство.

«Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил фото Белого дома, Пентагона и авианосцев ВМС США на военно-морской базе в Норфолке, сделанные шпионским спутником», - передает агентство со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

В Белом доме пока данную информацию никак не прокомментировали.

Напомним, 22 ноября Пхеньян заявил, что военный разведывательный северокорейский спутник «Маллигён-1» на ракете-носителе «Чхоллима-1» был успешно выведен на околоземную орбиту. Мало того, Северная Колея намеревается продолжить запуск подобных военных космических объектов.