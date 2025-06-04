Reuters: Украина повредила до 20 российских военных самолетов и уничтожила около 10

По информации, полученной от представителей США, Украина нанесла ущерб примерно двадцати российским военным самолётам, а также уничтожила около десяти из них. Об этом сообщает агентство Reuters.

Напомним, 1 июня Украина провела масштабную операцию, которая получила кодовое название «Паутина». В ходе операции были нанесены удары по военным аэродромам России, расположенным в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Операция была разработана и организована Службой безопасности Украины (СБУ) и готовилась около полутора лет.

По информации от источника, его информаторы убеждены, что наступление Вооружённых сил Украины было весьма серьёзным и, несомненно, значительно ухудшит положение России на переговорах, проводимых при участии США.

В Генеральном штабе же Вооруженных сил Украины полагают, что в рамках операции «Паутина» сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали 41 воздушное судно, принадлежащее Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что на Госуслугах появится карта бомбоубежищ по всей России.