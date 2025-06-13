Reuters: в результате идара Израиля убит глава генштаба Ирана Мохаммед Багери

По информации агентства Reuters, Мохаммед Багери, занимавший пост главы Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран, стал жертвой ракетной атаки, нанесенной Израилем по Тегерану под утро пятницы, 13 июня.

В то же время, согласно сообщениям израильских средств массовой информации, в результате сегодняшних ударов Израиль нанёс сокрушительный удар по системе безопасности Ирана.

Пока что эти сведения не получили официального подтверждения.

Стоит отметить, что Иран, по всей видимости, серьезно затянул с ответом на массированные атаки Израиля. В местных средствах массовой информации появилась информация о том, что Израиль нанёс удары по иранским базам, где хранятся баллистические ракеты. Эти атаки были третьей, четвёртой и пятой по счёту.

В социальных сетях иранские сообщества публикуют видеоматериалы, на которых запечатлены повторные взрывы на ракетной базе Пираншехр, расположенной в западной части Ирана.

Ранее сообщалось, что Израиль объявил войну Ирану.