Reuters: в результате идара Израиля убит глава генштаба Ирана Мохаммед Багери
Reuters узнал о ликвидации Израилем главы генштаба Ирана Багери
Фото: [соцсети]
По информации агентства Reuters, Мохаммед Багери, занимавший пост главы Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран, стал жертвой ракетной атаки, нанесенной Израилем по Тегерану под утро пятницы, 13 июня.
В то же время, согласно сообщениям израильских средств массовой информации, в результате сегодняшних ударов Израиль нанёс сокрушительный удар по системе безопасности Ирана.
Пока что эти сведения не получили официального подтверждения.
Стоит отметить, что Иран, по всей видимости, серьезно затянул с ответом на массированные атаки Израиля. В местных средствах массовой информации появилась информация о том, что Израиль нанёс удары по иранским базам, где хранятся баллистические ракеты. Эти атаки были третьей, четвёртой и пятой по счёту.
В социальных сетях иранские сообщества публикуют видеоматериалы, на которых запечатлены повторные взрывы на ракетной базе Пираншехр, расположенной в западной части Ирана.
Ранее сообщалось, что Израиль объявил войну Ирану.