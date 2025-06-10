Ревнивец переломал ребра возлюбленной и показал ее в соцсетях

В Ульяновске мужчина избил возлюбленную, а затем показал ее личные фотографии в социальных сетях. Об этом преступлении сообщили в СУ СКР по Ульяновской области.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в феврале 2025 года в квартире на проспекте Гая. По данным следствия, мужчина, движимый ревностью, нанес сожительнице побои, в результате чего у женщины были сломаны ребра. Медики зафиксировали повреждения средней степени тяжести. Однако на этом противоправные действия обвиняемого не закончились.

После избиения мужчина создал фальшивую страницу в социальной сети, где без согласия возлюбленной разместил ее личные фотографии. Это действие квалифицируется как отдельное преступление, связанное с нарушением неприкосновенности частной жизни.

В настоящее время расследование уголовного дела в отношении 41-летнего тирана завершено. Его обвиняют в жестоком избиении сожительницы и незаконном распространении ее личных фотографий. Материалы с доказательной базой передадут в суд.

Ранее сообщалось, что рецидивист на Урале насильно удерживал россиянку.