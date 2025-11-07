Ревность со сценарием: мужчина в ярости избил женщину во время застолья

В Новокузнецке на улице Первостроителей произошел бытовой конфликт с уголовными последствиями — 43-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил 45-летнюю хозяйку дома во время совместного застолья. Об этом сообщает VSE42.Ru .

По информации пресс-службы Росгвардии Кузбасса, поводом для агрессии стала ревность: пьяный гость нанес женщине несколько ударов кулаком по лицу. На вызов оперативно прибыли правоохранители, которые задержали подозреваемого на месте происшествия после показаний пострадавшей.

Задержанный был передан сотрудникам органов внутренних дел для проведения дальнейших процессуальных действий и установления всех обстоятельств инцидента.

Горожанам напомнили, что своевременное обращение за помощью позволяет не только пресечь противоправные действия, но и обеспечить сбор доказательств для последующего привлечения виновных к ответственности.

Ранее школьница призналась, что выдумала историю об избиении у школы в Челябинске.