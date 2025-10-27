Альтернативная гражданская служба (АГС) позволяет гражданам РФ заменить военную службу по призыву на работу в гражданских организациях сроком на 21 месяц — почти в два раза дольше стандартной армейской службы. Юрист Артем Мугунянц пояснил REGIONS, как именно оформляется заявка и какие у процесса правила.

По словам эксперта, призывники на АГС заключают трудовой договор, получают зарплату и обеспечиваются жильем, а в стаж службы засчитываются отпуска и больничные. Право на замену службы имеют два категории граждан: те, чьи убеждения или вероисповедание противоречат военной службе, и представители коренных малочисленных народов.

Подачу заявления в военкомат нужно делать за полгода до начала призывной кампании — до 1 октября для весеннего призыва и до 1 апреля для осеннего. К заявлению необходимо приложить автобиографию и характеристику, а в тексте аргументированно изложить убеждения, несовместимые со службой в армии.

Рассмотрение документа занимает до одного месяца, после чего при положительном решении начинается поиск рабочего места, который может длиться до полугода. Хотя официальный перечень Минтруда включает 126 профессий от IT-специалистов до юристов, 95% вакансий фактически сосредоточены в медучреждениях (санитары, врачи) и отделениях «Почты России» (почтальоны).

При отказе комиссии право на АГС, как уточнил юрист, можно защитить в судебном порядке, поскольку это конституционное право гражданина, не требующее подтверждения многолетней пацифистской или религиозной деятельностью.

