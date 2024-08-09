Из-за ЧП связь в Курской области стала бесплатной

Мобильная связь, смс-сообщения и интернет стали бесплатными в Курской области в связи с режимом ЧП, об этом в пятницу, 9 августа, сообщило Минцифры Российской Федерации.

Доступ к бесплатной связи и интернету получат жители Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Кореневского, Льговского, Рыльского, Суджанского и Хомутовского районов Курской области.

В министерстве уточнили, что платить не придется ни за какие услуги связи, бесплатными станут и звонки по России. Услуги будут предоставлены даже при отрицательном балансе на счету абонента. Операторы связи обязуются «поддерживать положительный баланс счета» на все время действия режима чрезвычайной ситуации в области.

Ранее сообщалось о том, что российские штурмовики на самолетах Су-25 нанесли массированный удар по военной технике и скоплениям живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области.