Режим ЧС ввели в Сергиево-Посадском округе после взрыва

В Сергиево-Посадском городском округе ввели режим чрезвычайной ситуации после взрыва, который произошел на территории Загорского оптико-механического завода. Об этом сообщили в соцсетях администрации округа.

«Режим ЧС — это особый правовой режим, который вводится для защиты граждан, имущества и окружающей среды от чрезвычайных ситуаций», — уточнили в сообщении.

Заместитель главы администрации Оксана Ероханова по результатам заседания мобильного штаба КЧС отметила, что данный режим позволит «собрать, систематизировать и анализировать данные». Кроме того, это даст возможность привлечь дополнительные средства для того, чтобы восстановить пострадавшие объекты.

Ранее Андрей Воробьев подчеркнул, что пострадавшие при взрыве в Сергиевом Посаде получат всю необходимую помощь.