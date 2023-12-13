Режим работы еще четырех светофоров скорректировали в Подмосковье

Специалисты регионального Центра безопасности дорожного движения за минувшую неделю модернизировали и скорректировали режим работы четырех светофоров в двух муниципалитетах Подмосковья — Подольске и Ленинском округе.

Работы проводятся в рамках мероприятий по борьбе с заторами, напомнили в пресс-службе областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Так, в Подольске скорректирован режим работы светофора у пешеходного перехода рядом со школой № 19. Теперь время проезда по улице Маштакова увеличено.

В Ленинском округе изменения коснулись светофора на пересечении Расторгуевского шоссе и Крымской улицы. Там временно демонтировали левоповоротную секцию. Кроме того, изменения внесены в работу светофоров на пересечении Каширского и Белокаменного шоссе, а также на пересечении Володарского и Островского шоссе — увеличено время заезда на Белокаменное шоссе и увеличено время проезда по Володарскому шоссе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что уборка снега в Подмосковье находится в зоне особого внимания.