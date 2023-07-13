Режим воздушной тревоги действует почти во всей Украине

Во всей Украине, за исключением двух областей, был введен режим воздушной тревоги. Об этом сообщило издание ТАСС со ссылкой на опубликованное уведомление для гражданских.

Сейчас сирены не звучат только на территориях Одесской и Харьковской областей. Во всей остальной Украине введен режим воздушной тревоги. Ее также объявили в Запорожской и Херсонской областях, которые на данный момент находятся под контролем киевского режима.

В 11 регионах Украины тревогу объявили около 0:30 по московскому времени. По состоянию на 0:49, режим не был введен только в 2 областях.

Авиация ВС РФ начала ударять по инфраструктуре Украины с 10 октября, практически сразу после теракта на Крымском мосту. С того момента, тревога объявляется на Украине каждый день в различных регионах.