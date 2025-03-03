Режиссер фильма «Завтра была война» Кара перенес инфаркт

Известный режиссер Юрий Кара попал в больницу с инфарктом и до сих пор плохо себя чувствует. Об этом сообщил телеграм-канал «Абзац».

Врачи диагностировали у Кары инфаркт. Помощь была оказана своевременно, поэтому недуг уже отступает, а сам режиссер чувствует себя заметно лучше.

«Я нахожусь на реабилитации после инфаркта, мне очень трудно говорить. Чувствую себя все еще неважно, но уже лучше, чем было», — указал он.

Микроблог также заявил, что до этого Кара не жаловался на проблемы со здоровьем, у него не было никаких недомоганий.

Ранее сообщалось, что народный артист РФ Эммануил Виторган почувствовал себя плохо перед выступлением. Ему пришлось вызывать скорую прямо в культурный центр на Остоженке. Актер жаловался на боли в сердце.