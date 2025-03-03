Актеру Эммануилу Виторгану вызвали скорую прямо в культурный центр на Остоженке

Фото: [ vkvideo.ru/Премия за доброту в искусстве "На Благо Мира" ]

Народному артисту РФ Эммануилу Виторгану вызвали скорую помощь прямо в его культурный центр на Остоженке, сообщил Mash.

По информации источника, 85-летний актер пожаловался на боли в сердце.

Как позже сообщила жена артиста Ирина в комментарии РИА Новости, информация о его госпитализации не соответствует действительности. По ее словам, Виторган репетирует.

После начала специальной военной операции (СВО) РФ на Украине Виторган-старший уехал в Латвию. Общественники тогда начали говорить, что актер уподобился другим «сбежавшим» звездам, с чем артист не согласился. Виторган записал видео, на котором объяснил, что его поездка в другую страну связана с запланированным отпуском.

Актер вместе с женой Ириной открыл «Культурный центр Эммануила Виторгана», в котором проводит свой моноспектакль «Выход», кино-спектакль «Король Треф — карта любви». Там же артист организовывает творческие вечера, концерты, чествует актеров и друзей.

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