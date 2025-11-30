Режиссер из Шатуры получила награду за воспитание шестерых детей

28 ноября в шатурском лицее, во время концерта, посвященного Дню матери, состоялась торжественная церемония награждения. Начальник Шатурского управления Татьяной Моденко поздравила Ксению Валентиновну с важным событием.

Ксения Боярских вместе с мужем Александром воспитывает шестерых детей. Супруги уделяют воспитанию детей все свое время и силы, ведь их жизнь полностью посвящена семье. Все дети проявляют творческие способности: кто-то занимается спортом, кто-то посещает музыкальную школу. Чтобы не упустить ни одно мероприятие, Ксения ведет подробный график. Кроме того, все шестеро детей занимаются в театральной студии «Коляда», которой их мама руководит уже более десяти лет.

«Я счастлива, что моя работа и мои дети всегда рядом», — добавляет Ксения Боярских.

Из-за плотного графика, совместные семейные ужины – редкое, но очень ценное событие для большой творческой семьи. А отпуск, проведенный вместе, становится настоящим счастьем для каждого.

«Я очень счастливая и благодарна Богу, что в моей жизни есть шесть детей. Я знаю женщин, которые сожалеют о том, что родили мало детей, и не знаю ни одной, кто пожалел бы о том, что их много», — говорит Ксения Боярских.

Помимо собственных детей, Ксения Боярских также воспитывает юных актеров – жителей округа, являясь режиссером Центрального дома культуры им. Нариманова и обучая уже второе поколение.