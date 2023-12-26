Режиссер «Монастыря» заступился за Ивлееву

Режиссер Александр Молочников, снявший сериал «Монастырь», в котором главную роль сыграла Анастасия Ивлеева, заступился за блогера. Он опубликовал в соцсетях пост с поддержкой телеведущей.

«Просто шлю поддержку талантливой Анастасии Ивлеевой. Даже если сделана несвоевременная глупость, массовая травля и слив остальных участников – это малоприятно», – написал Молочников.

Режиссер считает, что широкое обсуждение данная ситуация приобрела из-за необычных идей Ивлеевой и ее таланта. Он написал, что блогер – сильная и смелая.

В ночь с 20 по 21 декабря в московском клубе «Мутабор» прошла скандальная вечеринка, организованная Ивлеевой. Ее суть заключалась в дресс-коде – тела гостей были практически без одежды. На вечеринку пришли такие селебрити как Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Лолита, Дима Билан.

Фотографии с мероприятия быстро разошлись в соцсетях. На них отреагировали пользователи, которые сообщили о недопустимости таких шоу.

На Ивлееву в Генеральную прокуратору РФ написали жалобу активисты движения «Зов народа». Они отметили, что проводить такие «голые вечеринки» в условиях проведения спецоперации нельзя. Также, заявляли общественники, такие мероприятия пропагандируют нетрадиционные ценности.

Сама Ивлеева уже извинилась за это мероприятие, опубликовав видео в соцсетях.