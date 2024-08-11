Российский блогер приехал в Юрмалу и выматерил Галкина* прямо на концерте

Блогер из России по имени Максим, что ранее встретил в Берлине на вокзале актера-иноагента Артура Смольянинова и высказал ему в лицо, что он предатель родины, решил не останавливаться на достигнутом и прямиком отправился на латвийский курорт Юрмала, где с концертами гостил другой иноагент, юморист Максим Галкин.

Прямо во время выступления россиянин, специально купивший билет на первый ряд, сказал Галкину* все, что он о нем думает, приправив свой спич парой ненормативных фраз. Комик попытался отшутиться, но вышло довольно скомкано.

После чего блогер попытался подарить мужу Аллы Пугачевой букет гвоздик, тот уже побоялся подойти к зрителю, общаясь с ним где-то из глубины сцены. Видео происходящего россиянин увековечил на камеру мобильного и кадры публикует Shot.

Ранее беглый юморист и телеведущий Максим Галкин в соцсетях объяснил свое молчание в публичном пространстве о событиях в Курской области.

* - внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов