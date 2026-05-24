«Режут цены до костей»: туры в Мармарис на конец мая рухнули ниже 40 тысяч на человека

Пакетный рынок Турции преподнес туристам ошеломительный сюрприз на стыке сезонов. Корреспондент « Турпрома » провел ручной мониторинг систем онлайн-бронирования агрегатора «Травелата» на заезды 27–28 мая 2026 года из Москвы на семь ночей и обнаружил тектонический сдвиг: цены на Эгейском побережье упали до исторического минимума, а главным виновником демпинга стал Мармарис.

Так, пятизвездочный Mirage World 5* с системой «все включено» при вылете 28 мая обойдется в 76 тысяч рублей на двоих — то есть по 38 тысяч на человека. Мармарисский Palmea Hotel 4* («все включено») на 27 мая стоит 63 тысячи рублей на двоих, а Green Gold Hotel 4* в Кушадасы — 68 тысяч. В Аланье The Nora Family Club 5* с вылетом 28 мая продается за 82 тысячи на двоих.

Как пояснил главный редактор «Турпрома» Александр Гордиец, пока Анталья забита местными жителями из-за Курбан-байрама, на эгейском направлении у туроператоров жестко горят оплаченные блоки мест на регулярных рейсах Turkish Airlines в аэропорт Даламан. Чтобы самолеты не летели пустыми, операторы режут цены до костей.

При этом эксперт предупредил о минусах Мармариса, о которых часто умалчивают в агентствах. Эгейское море прогревается значительно медленнее Средиземного — в конце мая вода здесь держится на отметке всего плюс 21 градус. Пляжи узкие, преимущественно галечные или серо-песчаные, а из-за глинистого дна в черте города море бывает мутноватым. Кроме того, отели в основном городского типа, зажаты на узких улицах и имеют крошечные территории без гигантских аквапарков, что может разочаровать любителей классического анталийского размаха. Среди плюсов Гордиец назвал европейский вайб, хвойные леса и закрытую бухту, где не бывает штормов.