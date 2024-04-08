Резиновое покрытие на детских и спортивных площадках отремонтируют в парках округа Пушкинский

На территории Городского округа Пушкинский специалисты городских служб приведут в порядок парки и скверы.

Работы проводят в рамках месячника благоустройства, который традиционно начался во всех округах Подмосковья с 1 апреля. В пресс-службе администрации муниципалитета напомнили, что на территории городского округа находится семь зон для отдыха. Их общая площадь составляет более 80 гектаров.

МАУК «Пушкинские парки» уже активно занимается уборкой парковых территорий. В планах отремонтировать различные объекты, в числе которых системы видеонаблюдения и оповещения, туалеты, ограждения, пешеходные дорожки, газоны, входные группы.

В каждом парке сначала оценивают его состояние, а потом составляют план работ. При необходимости подсеивают газонную траву, проводят опиловку и корчевание пней. В случае образования изъянов резинового покрытия детских и спортивных площадках их ликвидируют. Скамейки, урны и опоры освещения будут отмыты, при необходимости также окрашены.

27 апреля в округе анонсирован торжественный запуск фонтанов общеобластной субботник. К этому времени подготовка парков к летнему периоду будет завершена.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время ежегодного обращения к жителям Подмосковья обратил внимание на важность обустройства парков.