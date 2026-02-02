Резкий набор высоты и падение: следствие выясняет, почему разбился учебный Diamond DA40 в Оренбургской области

Следственный комитет России рассматривает две основные версии катастрофы легкомоторного самолета Diamond DA40 в Оренбургской области, унесшей жизни трех человек: ошибку экипажа или техническую неисправность воздушного судна. По данным ведомства, учебный самолет после набора высоты начал резко снижаться и рухнул на поле.

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. На борту находились пилот-инструктор и два курсанта Санкт-Петербургского университета гражданской авиации, которые проходили летную практику в Орске. По информации СМИ, одному погибшему курсанту был 21 год, другому — 20 лет. Росавиация выразила соболезнования родным погибших, назвав их уход большой потерей для всего авиационного сообщества. В университете и профильных ведомствах пока воздерживаются от подробных комментариев, сославшись на работу специальной комиссии по расследованию инцидента.