Результаты работы и дальнейшие планы обсудили на заседании Совета депутатов Талдомского округа

Прошло очередное продуктивное заседание Совета депутатов Талдомского округа, в ходе которого обсудили отчет по работе за 2024 год, а также ключевые вопросы и дальнейшие направления деятельности.

Заседание провели под руководством председателя Совета депутатов Михаила Аникеева. Он представил отчет о работе за прошлый год. В ходе встречи с итогами также выступил начальник окружного ОМВД Владимир Емельянов.

В текущей ключевой повестке оказались девять вопросов. Решали организационные моменты, определяли, где требуется внести коррективы.

Обсудили вопросы о награждениях, транспорте для округа, в том числе передачу в муниципальную собственность, о внесении изменений в Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства, об утверждении сельских старост и передачу помещения для штаба Ассоциации ветеранов СВО на безвозмездной основе.

Также определили дату для представления ежегодного отчета о результатах работы главы и администрации Талдомского городского округа за прошлый год. Важной темой стал бюджет муниципалитета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

Отметим, что в ходе таких регулярных заседаний депутаты определяют ключевые задачи для работы на благо Талдомского округа.