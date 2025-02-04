РФС наказал Дзюбу после скандальных высказываний на интервью

Комитет по этике Российского футбольного союза наказал футболиста «Акрона» Артема Дзюбу за высказывания на интервью телеканалу «Матч ТВ». Об этом сообщает РИА Новости — Спорт.

В высказываниях Дзюбы в ходе интервью спортивному телеканалу нашли нарушение ст. 15 регламента РФС по этике. После проведения лингвистической экспертизы пришли к выводу, что заявления звезды стадионов умаляют деловую репутацию субъектов футбола.

«Регламент по этике обязывает субъектов футбола уважать и гарантировать неприкосновенность чести, достоинства и деловой репутации других субъектов футбола, поэтому игрок был оштрафован на 250 тысяч рублей», — сказал председатель комитета по этике РФС Андрей Стукалов.

Напомним, что в последнем интервью Дзюба заявил о напряженной атмосфере в команде «Локомотив», а также сказал, что чертановские «рулят», пока измайловские «стараются держаться». Футболист не стеснялся в выражениях. Глава РПЛ Александр Алаев возмутился ответами спортсмена и призвал к проверке.

Ранее сообщалось, что Дзюба рассказал, с какой просьбой обратился бы к российскому президенту.