«РГ»: В Техасе на дороге заметили советский танк Т-72Б

В американском штате Техас во время транспортировки по дороге общего пользования был замечен советский танк Т-72Б. Внимание на этот факт обратило издание «Российская газета» («РГ»).

В видеоматериале запечатлён танк Т-72Б, отличающийся от других версий расположением блоков динамической защиты «Контакт-1». Транспортное средство без видимых повреждений транспортировалось на грузовом трале.

«Кому принадлежит и как попал за океан этот "семьдесят второй", неизвестно. Известно, что в США подобная тяжелая гусеничная техника может находиться у частных коллекционеров, в музеях», — говорится в материале.

США периодически закупают зарубежные образцы техники, чтобы изучить их на полигонах и использовать в военных учениях.

Танк Т-72Б начали выпускать с 1985 года. В дополнение к системе динамической защиты «Контакт», эта модификация получила усиленное бронирование и более совершенное оборудование. Также Т-72Б был оснащён двигателем В-84 мощностью 840 лошадиных сил.

Ранее сообщалось, что ВСУ ввели бонусы и поощрительную шкалу за уничтожение экипажей российских танков.