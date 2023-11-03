РИА Новости: беспилотники атаковали американскую военную базу на севере Ирака

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в иракских ВС, инцидент произошел поздно вечером в четверг, 2 ноября, на американской военной базе Харир на севере Ирака.

Собеседник журналистов проинформировал, что американская военная база Харир была атакована сразу двумя ударными дронами. О пострадавших и повреждениях не уточняется.

«Военная база Харир в Эрбиле, где дислоцированы американские военные, подверглась нападению с использованием двух беспилотников. Пострадал ли кто-то в результате инцидента, неизвестно», - сказал он.

Подтверждение инцидента со стороны Пентагона к настоящему времени не последовало.