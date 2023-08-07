Журналисты информационного агентства побывали в селе Работино Запорожской области. Именно его украинские боевики пытаются взять штурмом с начала контрнаступления Киева 4 июня.

Отмечается, что в селе практически не осталось ни одного целого дома. На улицах бесчисленное количество разбитой и уничтоженной военной техники ВСУ. Все это четко передает запущенный в небо над Работино российскими журналистами дрон.

«Украинские силовики пытаются зайти в населенный пункт с северного и восточного направлений, но всякий раз российские военные останавливают их на подступах к нему», - сообщает информагентство.

Также много украинской бронетехники в окрестных с Работино лесопосадках и полях. Удивительно, но в селе упрямо продолжают жить пара-тройка местных жителей.

Напомним, Россия намерена и будет в обязательном порядке контролировать все те регионы, что записаны в ее Конституции. Об этом накануне заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.