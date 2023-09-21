РИА Новости: сотрудники СБУ массово кинулись продавать свою недвижимость в Луганске

Они пытаются любыми путями сбыть принадлежащие им квартиры. Это говорит о том, что представители спецслужб не верят в возможность возвращения города под контроль Киева.

Источник, осведомленный в ситуации на рынке недвижимости, сообщил журналистам, что работники Службы безопасности Украины сейчас взялись за продажу квартир. Они подыскивают нечистых на руку риэлторов и нотариусов, и через них пытаются оформлять все нужные документы.

«Спешно пытаются сбыть недвижимость в Луганске, несмотря на то что украинские власти утверждают, что скоро вернут территории республики», - заявил информатор.

Примерно такая же ситуация и в других населенных пунктах Луганской народной республики. Представители официального Киева пытаются выручить хоть какие-то деньги за свое имущество. Ситуацией также пользуются различные мошенники. Они подделывают свидетельства на право собственности и продают чужое жилье.