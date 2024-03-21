РИА Новости: ВС России разбомбили завод ракетных деталей в Николаеве, в городе паника

Российскими военными вечером в четверг, 21 марта, нанесен массировнный по Николаеву, в результате которого был поражен производящий детали для ракет и на котором ремонтируют технику ВСУ завод «Зоря-Машпроект», сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора местного подполья Сергея Лебедева.

По словам собеседника агентства, в настоящее время в район николаевского санатория «Дубки» десятки скорых вывозят пострадавших военных ВСУ.

«Двадцать первого марта в городе Николаеве был нанесен удар по военному объекту на заводе "Зоря-Машпроект". По сообщениям от николаевцев, удар был сдвоенный, с большой детонацией, хорошо попали по одному из складов с БК. В городе <...> чувствуется явный запах гари», — сказал собеседник агентства.

Как уточнил Лебедев, в район пораженного ВС РФ предприятия пропускают только медиков и грузовые военные машины. Местные власти, ограничиваясь фразой «очень много», отказываются назвать хотя бы примерное число погибших и раненых.

«На заводе "Зоря-Машпроект" хранится много боеприпасов. Также там находится военная техника — более 20 единиц», — добавил Лебедев.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.