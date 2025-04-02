По данным РИА Новости, за первые три месяца 2025 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли потери в размере более 138 тыс. человек. Информация была получена на основе регулярных отчетов Министерства обороны Российской Федерации.

По информации, предоставленной российским оборонным ведомством, с начала января по конец апреля вражеские войска потеряли 138 545 военнослужащих.

В ходе сражений на территории Курской области неприятель понес значительные потери: более 71 420 своих военнослужащих.

Напомним, ВС РФ регулярно проводят точные удары по позициям на Украине, где находятся военнослужащие, техника ВСУ и наемники, а также по объектам инфраструктуры, включая энергетические, оборонные и коммуникационные объекты. Как отмечал Дмитрий Песков, официальный представитель президента России, армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

Ранее сообщалось, что Россия ударила по крупнейшему на Украине ГПЗ под Черниговом.