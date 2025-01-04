РИА Новости выложило кадры с места удара ВСУ в ДНР, где погиб журналист «Известий»

Новостное агентство РИА Новости публикует в своем аккаунте в соцсетях видео с места удара украинских боевиков по машине в ДНР, в которой ехали российские журналисты.

Напомним, сегодня вечером в субботу, 5 января, ВСУ нанесли удар дроном по автомобилю на трассе Донецк — Горловка, в котором ехали сразу несколько российских репортеров. В результате произошедшего пострадали сотрудники агентства и погиб внештатный корреспондент газеты «Известия» Александр Мартемьянов.

На видео можно заметить автомобиль с повреждениями, который находится на дороге в ночное время.

Украинские военные намеренно атаковали гражданский автомобиль, который находился далеко от зоны боевых действий. В результате атаки погиб внештатный сотрудник «Известий». Пострадавшие получили незначительные травмы и находятся в удовлетворительном состоянии.

В машине, помимо представителей РИА Новости — Максима Романенко и Михаила Кевхиева, — были также корреспонденты из донецкого издания «Блокнот» — Светлана Ларина и Изабелла Либерман.