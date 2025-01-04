При ударе украинского БПЛА в ДНР погиб российский журналист

Пятеро сотрудников российских СМИ ранены при атаке ВСУ под Донецком. Также погиб корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов. Об этом сообщает РИА Новости.

Атака вражескими дронами произошла на трассе Донецк-Горловка в ДНР. В результате удара одного беспилотника ранения получили пять сотрудников российских масс-медиа. Один из них погиб: жертвой украинского нападения стал Александр Мартемьянов, работающий на «Известия».

По данным корреспондента РИА Новости, машина двигалась по трассе далеко от линии соприкосновения.

«После съемки последствий обстрелов в Горловке мы возвращались в Донецк. На трассе по нашей машине нанёс удар дрон-камикадзе», — заявил журналист Максим Романенко.

Сам Романенко получил ссадины на лице и контузию. Всем пострадавшим оказывают медпомощь.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали дроном машину семьи из трех человек: погиб малолетний ребенок.