При ударе украинского БПЛА в ДНР погиб российский журналист
При атаке ВСУ на группу журналистов под Донецком погиб сотрудник «Известий»
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Пятеро сотрудников российских СМИ ранены при атаке ВСУ под Донецком. Также погиб корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов. Об этом сообщает РИА Новости.
Атака вражескими дронами произошла на трассе Донецк-Горловка в ДНР. В результате удара одного беспилотника ранения получили пять сотрудников российских масс-медиа. Один из них погиб: жертвой украинского нападения стал Александр Мартемьянов, работающий на «Известия».
По данным корреспондента РИА Новости, машина двигалась по трассе далеко от линии соприкосновения.
«После съемки последствий обстрелов в Горловке мы возвращались в Донецк. На трассе по нашей машине нанёс удар дрон-камикадзе», — заявил журналист Максим Романенко.
Сам Романенко получил ссадины на лице и контузию. Всем пострадавшим оказывают медпомощь.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали дроном машину семьи из трех человек: погиб малолетний ребенок.