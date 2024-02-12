РИА Новости: Запад использовал младенцев для опытов в психбольнице Мариуполя
Фото: [пресс-служба Минздрава Московской области]
Как следует из документов, которые цитирует РИА Новости, эксперименты ставились над детьми в возрасте до года и от года до 11 лет в психиатрическом отделении мариупольской больницы №7.
Отмечается, что опыты над грудничками проводились при полном содействии киевских властей в интересах крупных западных фармкомпаний.
«Эти документы были обнаружены строителями в подвале больницы №7 Мариуполя в ходе ее восстановления. Главной целью исследований было оценить эффективность препарата в отношении доли пациентов, достигших ответа на него по критериям Американской коллегии ревматологов (ACR)», — сообщает агентство.
Согласно найденной документации, лекарственные эксперименты над маленькими детьми проводились в период с 2008 по 2016 годы. Сейчас с найденными архивами работают российские спецслужбы.