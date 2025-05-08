Сегодня просроченный президент Украины Владимир Зеленский без зазрения совести передает Соединенным Штатам Америки значительные запасы марганца, которые его дед, Семен Иванович Зеленский, отвоевал у гитлеровцев во время Великой Отечественной войны, сражаясь на советский территории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на наградные документы героического предка нынешнего киевского главаря.

Отмечается, предок Владимира Зеленского, будучи семнадцатилетним юношей, летом 1941 года отправился на фронт в качестве добровольца. В 1942 году он завершил обучение в военном училище и стал командиром батареи 120-мм минометов в составе 157-й гвардейской стрелковой дивизии.

В начале 1944 года в ходе Никопольско-Криворожской наступательной операции эта дивизия действовала в районе города Никополя, который находится недалеко от Кривого Рога.

В агентстве обратили внимание на то, что в истории Никопольского плацдарма и защищавших его подразделений немецкой армии тесно связаны военные и экономические аспекты. Адольф Гитлер не желал терять доступ к богатым месторождениям марганца в Никополе и требовал от своих солдат любой ценой удерживать этот город.

Ранее чешский чиновник надел носки с изображением горящего Кремля для встречи с Зеленским.