Риелтор Апрелев назвал выгодные места для строительства жилья в Подмосковье

Со следующего месяца банкам станет менее выгодно выдавать ипотеку с низким первым взносом, так как вступают в силу новые указания Центробанка о макропруденциальных надбавках к коэффициентам риска. По словам вице-президента «Российской гильдии риелторов» Константина Апрелева, в данных условиях самыми выгодными для ипотеки под индивидуальное жилищное строительство окажутся в Московской области земли, находящиеся по направлению к югу и востоку от Москвы. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.